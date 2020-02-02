02.02.2020 - 07:00 |
Galatasaray'da Onyekuru kadroda
Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Henry Onyekuru’nun maç kadrosuna alındığı bildirildi.
Süper Lig’in 20. haftasında bugün Türk Telekom Stadı’nda Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşacak olan Galatasaray dün akşam basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı futbolcuların, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, ısınma programı ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı. Cim-Bom’da hastalığı geçen ve önceki gün takımla beraber antrenmanlara başlayan Henry Onyekuru’nun maç kadrosuna alındığı bildirildi. Maç ve antrenman eksiği bulunan Nijeryalı yıldızın yedek soyunacağı öğrenildi.
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