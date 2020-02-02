Galatasaray'da Onyekuru kadroda

Süper Lig’in 20. haftasında bugün Türk Telekom Stadı’nda Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşacak olan Galatasaray dün akşam basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-kırmızılı futbolcuların, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, ısınma programı ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı. Cim-Bom’da hastalığı geçen ve önceki gün takımla beraber antrenmanlara başlayan Henry Onyekuru’nun maç kadrosuna alındığı bildirildi. Maç ve antrenman eksiği bulunan Nijeryalı yıldızın yedek soyunacağı öğrenildi.

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