Galatasaray'da Ryan Babel'den flaş paylaşım!

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Babel'den paylaşım geldi.

Hollandalı yıldız paylaşımında, "Kazanınca desteklemek, kolay olanıdır. Ancak kaybettiğinde gerçekten yanında kimlerin olduğunu görürsün. Başkalarının benim hakkımda ne dediğini umursamıyorum. Bildiğim tek şey var, o da bu oyuncu grubuna güveniyorum. Kimsenin bize kötü oynadığımızı söylemesine ihtiyacımız yok, biz o kadar iyi biliyoruz ki..." ifadelerini kullandı.