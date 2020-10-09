Galatasaray'da Ryan Babel’e kırık not

Cim-Bom’daki performansı sürekli eleştiri konusu olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’nda da beğenilmedi. Hollanda, yeni teknik patron Frank de Boer yönetimindeki ilk maçına önceki akşam Meksika karşısında çıkarken, Babel de ilk 11’de yer aldı. De Boer 1-0 mağlup oldukları hazırlık maçının ikinci yarısında Babel’i oyundan aldı. Hollanda basını, Galatasaraylı futbolcunun form durumunun iyi olmadığını yazdı.

Muslera umudu

Galatasaray’da sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünen ancak yine de lisansı çıkarılan Fernando Muslera’nın tahmin edilenden daha erken sahalara dönebileceği öğrenildi. Uruguaylı eldivenin, kasım ayının sonundan itibaren kadroda yer alabileceği ve fiziksel açıdan hazır görünmesi halinde oynama ihtimalinin bile bulunduğu belirtildi.