Galatasaray'da şampiyonluk havası: ‘8 yaptık 18 de yaparız’

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in geçen sezon söylediği “8 de kapanır, 18 de” söylemi, sarı-kırmızılı yönetim tarafından bu yıla uyarladı.

İdareciler, 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan takıma inandıklarını belirterek, “Hocamız geçen sene ‘8 de kapanır, 18 de’ demişti. Bu sene ise 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. 8 maç kazanıyorsak, 18 maç da kazanırız” diye konuştu.

Her maça final havasında çıktıklarını belirten sarı-kırmızılı yöneticiler, “Sivas bunlardan ilki... Ancak daha sonra başka bir final var. Beşiktaş ile sahamızda oynayacağımız. 30. haftada ise Trabzonspor ile belki de sezonun finaline çıkacağız. Ancak Başakşehir maçı da, Alanya deplasmanı da yine final havasında olacak. Bizim açımızdan her karşılaşmanın önemini aynı. Hepsine finalmiş gibi çıkıyoruz. Bu 8 maçtır böyle ve böyle devam edecek” ifadesini kullandı.

Galatasaraylı yöneticiler, takıma ve teknik kadroya övgüler yağdırırken, “İşi ciddiye aldığımızda çok farklı oluyoruz. Bu tablo böyle devam ederse ipi yine önde göğüsleriz. Hocamızın hakkını teslim edelim. Takımı toparladı ve iyi bir noktaya getirdi. Devre arasında belki çok büyük transferler yapılmadı ama doğru adımlar atıldı. Taraftar da takımdaki kıpırdanma sonra coşkulu hale geldi” yorumunu yaptı.

‘Bayram’ havası!

Galatasaray’daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Ömer Bayram’ın yükselen formu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de dikkatinden kaçmıyor. 28 yaşındaki futbolcunun orta sahada başarılı bir performans sergilemesi, Güneş’in de elini rahatlatacak gibi görünüyor.

Bu sezon ligde 10 asist yapan ve çeşitli bölgelerde mücadelesiyle ön plana çıkan Ömer Bayram’ın sol bekten ziyade diğer mevkilerde verimli olmasının, Güneş tarafından da değerlendirilmesi bekleniyor.

Milli Takım’a daha önce de çağrılan Ömer’in istikrarını koruması durumunda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.