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26.06.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da sıradaki kriz Maicon!

Babel ile Diagne’yi kadrosunda düşünmeyen Galatasaray'da Brezilyalı stoper Maicon'un durumu soru işareti yarattı.

Galatasaray'da sıradaki kriz Maicon!
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ONUR DİNÇER

Cim-Bom’da kiralık gönderilen futbolcuların durumuyla ilgili belirsizliğe Maicon da eklendi. Babel ile Diagne’yi kadrosunda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların maliyetlerinden kurtulmak isterken, Brezilyalı stoper için yaşanacak gelişmeler de can sıkacağa benziyor. 1.5 yıldır Al Nassr’da forma giyen Maicon’un Suudi ekibindeki sözleşmesi 5 gün sonra sona eriyor.

Suudi Arabistan Federasyonu ligin tekrar başlaması için tarihi 4 Ağustos olarak belirledi. Süper Lig bittikten sonra Arap ülkesinde sezonun tekrar başlayacak olması, oyuncunun durumuyla ilgili soru işaretleri yarattı. Al Nassr kulübü, oyuncunun bonservisi için henüz harekete geçmedi.

Galatasarayda sıradaki kriz Maicon

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon’un kalıcı transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray’a dönecek olması, kiralıklar krizine yeni bir halka ekleyecek.  

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