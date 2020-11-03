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03.11.2020 - 15:39 |

Galatasaray'da şok sakatlık! Resmi açıklama geldi...

Sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. İki futbolcunun Sivasspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'da şok sakatlık! Resmi açıklama geldi...
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli aradan sonra dönecekler

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. İki futbolcunun pazar günü oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi. Marcao ve Saracchi milli aranın ardından takımdaki yerlerini alacak. 

Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı. Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada çalışma yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

 

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