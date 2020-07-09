Galatasaray'da son dakika kararı! Sofiane Feghouli...

Galatasaray’da gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili yeni listeler hazırlanıyor. Geniş bir kadro operasyonu başlatacak olan teknik patron Fatih Terim, güncellediği son raporunu yönetimle paylaştı. Trabzonspor maçında rakibine tekme atarak kırmızı kart gören ve takımının 10 kişi kalmasına sebep olan, dolayısıyla da hem maçın hem de bir anlamda şampiyonluğun elden kaçmasına yol açan Feghouli hakkında verilecek karar dört gözle bekleniyordu. Terim’in, her şeye rağmen Feghouli’yi sahada görmek istediği öğrenildi. Kalması gereken oyuncular listesinde Feghouli’ye de yer veren Terim’in, son iki şampiyonluğa özellikle son haftalarda yaptığı büyük katkılar nedeniyle yıldız futbolcudan vazgeçmediği ifade ediliyor.

Lig bitince tekrar masaya

Fatih hocanın takımda kalmasını istediği 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’la 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, senelik 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli ile Terim’in talebi üzerine lig bittikten sonra masaya oturacak. Yönetimin, kontratı 1 yıl daha uzatarak 2023’e çekmeyi, ancak bununla birlikte mevcut maaşı da 2 milyon 750 bin Euro bandına getirmeye çalışacağı bildirildi. Feghouli’nin 1 milyon Euro civarındaki bir indirimi kabul edip etmeyeceği ise büyük merak konusu.