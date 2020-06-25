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25.06.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da strateji hatası!

İki hafta içinde 5 puan kaybeden Cim-Bom’da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular, indirim pazarlığından etkilenmedi. Ancak Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi isimler için aynı şey geçerli olmadı

Galatasaray'da strateji hatası!
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Galatasaray iki hafta kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yolunda ağır yara alırken, koronavirüs nedeniyle oyuncu ücretlerinde indirime gidilmesinin performanslar üzerinde nasıl etki yarattığı sorgulanmaya başlandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Başakşehir ve Trabzonspor futbolcularının ücretlerinde herhangi bir indirime gitmezken, Galatasaray tam aksine teknik heyet ve oyunculardan indirim istemişti. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın futbolcularla yaptığı görüşmeler büyük oranda olumlu sonuçlanırken, saha sonuçları ise ise negatif çıktı.

Galatasarayda strateji hatası

Kiralıklar rahat

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve sezon bitiminde sözleşmesi sona eren Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone indirim sürecinden en az etkilenen isimler oldu. Yine sezon sonunda sözleşmesi biten Mariano ve Selçuk İnan için de ciddi bir sorun gözükmedi. Ancak uzun süreli sözleşmesi bulunan futbolcular için böyle bir şey geçerli olmadı. Başta Falcao olmak üzere, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi isimler için durum farklı oldu. Yine sözleşmesi devam eden ancak sakatlıktan dolayı sahaya katkı veremeyen Luyindama, Marcao gibi isimler için de benzer bir tablo söz konusu... Çünkü kiralık veya sözleşmesi biten futbolculara göre bu grubun kaybı çok daha fazla olarak görünüyor. Yüzde 10 ila 15 arasında yapılan indirimlere futbolcuların sesi çıkmamasına rağmen, bu adımın Florya’da huzursuzluk yarattığı şimdi düşünüyor.

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