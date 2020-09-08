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08.09.2020 - 09:23 | | Takvim

Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırsatı iyi kullandı!

Galatasaraylı oyuncu performansıyla Fatih Terim'in gözüne girdi. Taylan yeni sezonda orta alan rotasyonunun en önemli isimlerinden birisi olacak.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırsatı iyi kullandı!
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Orta alana yapılacak takviyelerin gecikmesi en çok Taylan Antalyalı'ya yaradı.

Teknik direktör Fatih Terim'in idmanlarda ve hazırlık maçlarında 6 numara pozisyonunda oynattığı genç yıldız performansıyla göze girmeyi başardı. Taylan yeni sezonda orta alan rotasyonunun en önemli isimlerinden birisi olacak.

Galatasarayda Taylan Antalyalı fırsatı iyi kullandı

  

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