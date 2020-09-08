Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırsatı iyi kullandı!

Orta alana yapılacak takviyelerin gecikmesi en çok Taylan Antalyalı'ya yaradı.

Teknik direktör Fatih Terim'in idmanlarda ve hazırlık maçlarında 6 numara pozisyonunda oynattığı genç yıldız performansıyla göze girmeyi başardı. Taylan yeni sezonda orta alan rotasyonunun en önemli isimlerinden birisi olacak.