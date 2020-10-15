Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Taylan Antalyalı testi geçerse 11'de
15.10.2020 - 09:53 | | Sabah

Galatasaray'da Taylan Antalyalı testi geçerse 11'de

Koşulara başlayan 25 yaşındaki orta sahanın, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği yarın netlik kazanacak.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı testi geçerse 11'de
ABONE OL

 

Galatasaray'a sakat oyuncularından müjdeli haber geldi.

Takımla idmanlara başlayan Saracchi ve Etebo'nun bu hafta sonuna yetişmesi kesinlik kazandı. Düz koşulara çıkan Taylan Antalya'nın durumu ise yarın belli olacak. Sprint testinden geçirilecek Taylan, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması halinde pazartesi oynanacak Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek. Fatih Terim'in hazır olması durumunda yıldız futbolcuyu karşılaşmanın ilk 11'ine dahil etmeyi ve en az 45 dakika oynatmayı planladığı öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Tufan tepkisi! 'Haydi şimdi vazgeç...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Merih Demiral'dan geceye damga vuran hareket!

Galatasarayda Taylan Antalyalı testi geçerse 11de

Maç Özeti | Fenerbahçe Beko 77-78 CSKA Moskova
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arjantin'de ligler 30 Ekim'de başlayacak
    Arjantin'de ligler 30 Ekim'de başlayacak
  2. Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
    Zalgris Kaunas Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
  3. Karagümrük’te ilk ateşi Mevlüt Erdinç yaktı
    Karagümrük’te ilk ateşi Mevlüt Erdinç yaktı
  4. Beşiktaş'ta Welinton'un şaşırtan istatistiği
    Beşiktaş'ta Welinton'un şaşırtan istatistiği
  5. Nzonzi şaşırttı! Fransa Milli Takımı'na yükseldi...
    Nzonzi şaşırttı! Fransa Milli Takımı'na yükseldi...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere-Danimarka: 0-1

İngiltere-Danimarka: 0-1

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih

‘İkimizin de hayali gerçekleşti’

‘İkimizin de hayali gerçekleşti’

Yok böyle bir blok! Galatasaray'da yöneticiler maça alınmadı...

Yok böyle bir blok! Galatasaray'da yöneticiler maça alınmadı...

Sıradaki Haber