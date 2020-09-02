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02.09.2020 - 23:32 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'da Terim taktik varyasyonlar üzerinde durdu

Sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik varyasyonlar üzerinde durdu.

Galatasaray'da Terim taktik varyasyonlar üzerinde durdu
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik varyasyonlar üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray yarın Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor ile Türk Telekom Stadı'nda 17.00'de hazırlık maçı yapacak.

Galatasarayda Terim taktik varyasyonlar üzerinde durdu

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