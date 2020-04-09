Galatasaray'da Terim’in Emre planı

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G.Saray’ın orta sahadaki yıldız ismi Emre Akbaba, 2020-2021 sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Çaykur Rizespor deplasmanında geçirdiği ağır sakatlığın ardından 8 ay sonra sahalara dönen ve iyi görüntü çizen milli futbolcu, fiziksel olarak eksikleri olmasından dolayı kendini kulübede bulmuştu. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim’in gelecek sezon Emre Akbaba’yı ilk 11’in vazgeçilmezleri arasında gördüğü ve buna göre planlamasını yaptığı öğrenildi.

Belhanda’dan 10 numara katkısı alamayan ancak defansif yönü bulunduğu için Emre’nin yerine Faslı futbolcuyu son dönemde tercih eden Terim’in, yeni sezonda Akbaba’dan patlama beklediği belirtildi. 2020-2021 sezonunda Emre Akbaba’yı, Radamel Falcao’nun arkasında 10 numara pozisyonunda serbest oynatmayı planlayan Terim, ofansif yönden çok daha etkili olmanın hesaplarını yapıyor.

Emre Akbaba’nın da özellikle Avrupa Şampiyonası’nın 2021’e alınmasından dolayı bunu büyük bir fırsat olarak gördüğü ve yeni sezonda performansını yukarılara çekmenin planlarını yaptığı kaydedildi. Şampiyonanın bu yaz oynanması durumunda kadroda yer alıp almayacağı belirsiz olan Emre’nin böylece yeni sezona çok daha motive şekilde hazırlanacağı ifade edildi.

Kimse izin istemedi

Cim-Bom’da liglerin hangi tarihte başlanacağına dair belirsizlik olmasına karşın şimdiye kadar hiçbir futbolcudan ülkesine gitmek için talep gelmediği ortaya çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerine gitmek üzere teknik heyet veya yönetime herhangi bir başvuruda bulunmadığı aktarıldı. Belirsizliğe karşın oyuncuların Türkiye’de kalmak istemeleri ve süreci buradan takip etmeleri takdir topladı.