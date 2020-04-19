Galatasaray’da transfer için 26 yaş kriteri

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Galatasaray’da yeni sezon transferlerine 26 yaş kriteri uygulanacak. Cim-Bom, bu şekilde önümüzdeki sezon takımı hem gençleştirecek hem de yaş ortalamasını düşürecek.

Bir taraftan genç, dinamik ve tempolu bir takım yaratmak isteyen teknik direktör Fatih Terim diğer taraftan da transfer edilecek futbolcuların daha sonra satılabilir ve para kazandırabilir olmasına dikkat edecek. Deneyimli teknik adam, sezon içerisinde de, oyuncunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapılması gerektiğini söylemişti.

Galatasaray, devre arasında da zaten bu çerçevede 22 yaşındaki Onyekuru ve Saracchi’yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon planlamasına bakıldığında kadrosuna katmayı düşündüğü Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Nazım Sangare 25 yaşında. Yine listede bulunan Oğulcan Çağlayan ise 24 yaşında. Bonservislerinin alınması veya yeniden kiralanmaları gündemde olan Lemina 26, Onyekuru ise 22 yaşında...

Galatasaray’da 33 yaşında Nagatomo ve Mariano’nun sözleşmeleri bitiyor ve yeni sezonda kadroda olmayacak. 35 yaşındaki Selçuk İnan ise futbolu bırakacak. 33 yaşındaki Babel’den ise kendisine kulüp bulması istenecek. Galatasaray’da 30 yaşındaki Belhanda ve Feghouli’nin ise son seneleri ve iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.

Cim-Bom’da 30 yaş üstü olan Muslera (33), Falcao (34) ve Donk (34) ise takımdaki yerlerini koruyacak.

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