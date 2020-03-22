Galatasaray'da transfer için yeni formül! Marcao...

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Cim-Bom üç oyuncunun satışından en az 25-30 milyon euroluk gelir bekliyor. Marcao’yu 15 milyon euroya elden çıkarmaya sıcak bakan sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri 2021’de bitecek olan Feghouli ile Belhanda’yı ise toplam 10 milyon euro bonservisle göndermek ve kadrosunu gençleştirmek istiyor

Galatasaray’ın yaz transfer dönemi için kurtuluş planı belli oldu. Sarı-kırmızılılar üç oyuncusunu satarak, transfer için bütçe yaratacak ve böylece ekonomik olarak rahatlayacak.

Cim-Bom’da Marcao, Feghouli ve Belhanda bu yaz satış listesindeki isimler olacak. Bu üç oyuncunun satılmasından en az 25-30 milyon euroluk bir gelir beklendiği öğrenildi. Galatasaray bu parayı yeni takım kurulumuna harcayacak.



Sarı-kırmızılılarda özelikle Marcao için bu yaz iyi teklifler gelmesi bekleniyor. Geçen yaz Atalanta’dan 10 milyon euroluk transfer teklifi alan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi, Avrupa’nın üst düzey liglerindeki birçok takımın takip ettiği biliniyor. Galatasaraylı yetkililer Marcao’nun 15 milyon eurodan az bir rakama satılmayacağına inanıyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 1 sene önce 4 milyon euroya Chaves’ten kadrosuna katmıştı. Marcao’nun performansının yanı sıra düşük yıllık ücretinin de Avrupa ekipleri tarafından tercih edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Cim-Bom’da sözleşmelerinin son senelerine gelen Feghouli ve Belhanda da yine bu yaz döneminde satış listesine girecek.



Her iki oyuncudan toplam 10 milyon euro bonservis beklendiği bildirildi. Galatasaray iki oyuncunun toplam 8-9 milyon euroya varan yıllık ücretinden de kurtulacak. Sarı-kırmızılı kulüp bu satışlardan gelecek parayla yaz döneminde yepyeni bir takım kuracak ve kadrosunu mümkün olduğunca gençleştirecek.

14 milyon euro ödendi

Galatasaray, Feghouli ve Belhanda’yı 2017’de toplam 14 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı. Feghouli için West Ham’a 4 milyon 250 bin euro ödeyen sarı-kırmızılılar, Belhanda’yı Dinamo Kiev’den 9 milyon 750 bin euro karşılığında renklerine bağladı.

SOFİANE FEGHOULİ'NİN HİKAYESİ