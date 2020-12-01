Galatasaray'da Türk Telekom’da ödül günü!

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 18. kez düzenlenen ‘Sarı Kırmızı Kareler’ fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz’in de katılacağı ödül töreni saat 14.00’te başlayacak.