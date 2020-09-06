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06.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da üyeliklerde büyük düşüş

Galatasaray’da üyelik başvurularında bu sene ilginin az olması dikkat çekti.

Galatasaray'da üyeliklerde büyük düşüş
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Galatasaray’da üyelik başvurularında bu sene ilginin az olması dikkat çekti. Lise dışından her sene binlerce kişinin üye olmak için başvurduğu sarı-kırmızılılarda bu sene sadece 473 kişi başvuruda bulundu. 846 yeni üyelik başvurusu yapılırken bunların 117’si A Grubu’ndan (Galatasaray Lisesi’nde en az iki yıl okumuş olanlar) oldu. C Grubu’ndan (Eski sporcular) 14, D Grubu’ndan (En az 5 yıllık üyelerin çocukları ve eşleri) 242 kişi oldu. Yine ayrıca kulüp başkanı önerisi ile 15 kişi daha kulübe üye olacak.

Galatasarayda üyeliklerde büyük düşüş

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