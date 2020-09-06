06.09.2020 - 07:00 |
Galatasaray'da üyeliklerde büyük düşüş
Galatasaray’da üyelik başvurularında bu sene ilginin az olması dikkat çekti.
Galatasaray’da üyelik başvurularında bu sene ilginin az olması dikkat çekti. Lise dışından her sene binlerce kişinin üye olmak için başvurduğu sarı-kırmızılılarda bu sene sadece 473 kişi başvuruda bulundu. 846 yeni üyelik başvurusu yapılırken bunların 117’si A Grubu’ndan (Galatasaray Lisesi’nde en az iki yıl okumuş olanlar) oldu. C Grubu’ndan (Eski sporcular) 14, D Grubu’ndan (En az 5 yıllık üyelerin çocukları ve eşleri) 242 kişi oldu. Yine ayrıca kulüp başkanı önerisi ile 15 kişi daha kulübe üye olacak.
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