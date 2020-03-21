Galatasaray'da videolu program

Liglerin ertelenmesi üzerine Galatasaray’da futbolcuların evde yapmaları gereken bireysel egzersizler, haftalık olarak düzenlenecek ve videolarla geçilecek.



Bu çerçevede sarı-kırmızılılarda Whats App grubu oluşturuldu. Oyunculara, haftalık düzenlenecek program ile evlerinde gün gün ne yapacakları, nasıl bir metot uygulayacakları anlatılacak. Futbolculardan; ailelerinden ve evlerindeki görevli bakıcı, temizlikçi ve şoförlerini de kontrol altında tutmaları istendi. En ufak bir açığın ve ihmalin ne gibi riskler barındırdığı da oyuncularla paylaşıldı. Bu çerçevede herkesin dikkatli olması ve ona göre hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Jesse Sekidika Kimdir?