Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da videolu program
21.03.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da videolu program

Liglerin ertelenmesi üzerine Galatasaray’da futbolcuların evde yapmaları gereken bireysel egzersizler, haftalık olarak düzenlenecek ve videolarla geçilecek.

Galatasaray'da videolu program

Liglerin ertelenmesi üzerine Galatasaray’da futbolcuların evde yapmaları gereken bireysel egzersizler, haftalık olarak düzenlenecek ve videolarla geçilecek.

Bu çerçevede sarı-kırmızılılarda Whats App grubu oluşturuldu. Oyunculara, haftalık düzenlenecek program ile evlerinde gün gün ne yapacakları, nasıl bir metot uygulayacakları anlatılacak. Futbolculardan; ailelerinden ve evlerindeki görevli bakıcı, temizlikçi ve şoförlerini de kontrol altında tutmaları istendi. En ufak bir açığın ve ihmalin ne gibi riskler barındırdığı da oyuncularla paylaşıldı. Bu çerçevede herkesin dikkatli olması ve ona göre hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Profesör Ateş Kara'dan futbolculara kötü haber!

Galatasarayda videolu program

Jesse Sekidika Kimdir?

Serdar Sarıdağ: "Futbola dönüş tarihi belirsiz"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Finansal Fair Play'e korona ayarı

Finansal Fair Play'e korona ayarı

Kriz büyüyor! Formula 1'de ilk kez...

Kriz büyüyor! Formula 1'de ilk kez...

Beşiktaş'ta kilo uyarısı

Beşiktaş'ta kilo uyarısı

Erteleme Dorukhan Toköz'e yaradı!

Erteleme Dorukhan Toköz'e yaradı!

Sıradaki Haber