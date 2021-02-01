Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, ilk kez takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ve Mustafa Muhammed, ilk kez takımla antrenmana katıldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.