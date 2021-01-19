19.01.2021 - 07:00 |
Son dakika - Galatasaray'da yeni forvet Ryan Babel!
Falcao ve Diagne’nin yokluğunda Galatasaray’da forvet oynayan Oğulcan’ın sakatlanması sonrası gözler Ryan Babel'e çevrildi.
Falcao ve Diagne’nin yokluğunda Galatasaray’da forvet hattında görev yapan Oğulcan’ın sakatlanması, hastalığı sonrasında takıma yeni alışmaya başlayan Ryan Babel’in omuzlarındaki yükü ağırlaştırdı. Diagne’nin kırmızı kartı nedeniyle sarı-kırmızılıların yarınki Yukatel Denizlispor maçında Babel’in santrfor olarak görev yapması bekleniyor.
Kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı’da hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan’ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildiği ifade edildi.