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24.06.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da yeni golcü Onyekuru!

Gaziantep maçında adalesinden sakatlanan Radamel Falcao’nun Başakşehir karşısında oynamasının zora girmesi üzerine Teknik Direktör Fatih Terim’in elinde forvet olarak sadece Henry Onyekuru kaldı.

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Andone’nin sezonu kapatması, Adem Büyük’ün ise cezalı olmasının üzerine Falcao’nun yetişmesinin kolay görünmemesi, Terim’i zor durumda bıraktı. Sarı-kırmızılı hocanın elinde tek seçenek olarak Onyekuru’nun sol kanattan forvete kaydırılması bulunuyor. Bu durumda ise Ömer Bayram’ın büyük ihtimal sol önde forma giymesi düşünülüyor.

Galatasarayda yeni golcü Onyekuru

Bütün değişiklik haklarını kullanmasına rağmen Fatih Terim, Ömer’i son maçta oynatmamıştı. Deneyimli hocanın eksikler nedeniyle takımın formasyonu üzerinde ne gibi değişiklikler yapacağı merak ediliyor. Son iki maçta verilen pozisyonlar nedeniyle Fatih Terim, Başakşehir maçı için savunmada da yeni bir formül bulmayı hedefliyor.

Galatasarayda yeni golcü Onyekuru

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