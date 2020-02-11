Galatasaray'da yeniden yıldız oldular! Adem Büyük...

NEVZAT DİNDAR

Kasımpaşa maçının yıldızı Adem Büyük, Falcao’nun yokluğunda ilk 11’de hatırlandı, futboluyla parladı. “Gitti” denilen Ömer Bayram, şansını iyi kullandı, asist krallığına koşuyor. Mariano, “Gidiyor” derken yoldan döndü, sağ kulvarı parselledi

Galatasaray, ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok farklı bir çizgiye ulaştı, takım içi dengeler alt üst oldu! As denilenlerin yerine “Ötekiler” yıldız oldu.

Devre arasında Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimler takıma kazandırılsa da, Cim-Bom’u ayağa kaldıran yine eski oyuncularıydı.



ADEM BÜYÜK FAKTÖRÜ: Falcao’nun yokluğunda şans bulan Adem Büyük, Kasımpaşa maçında iki kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu son 3 maçta 4 gol attı. Falcao’yu aratmayan tecrübeli isim, 3. forvet olarak geldiği Galatasaray’da verilen şansları hep iyi değerlendirdi.



EMRE AKBABA’NIN DÖNÜŞÜ: Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönem Emre Akbaba ile beraber Galatasaray’ın 10 numara pozisyonundan beklediği katkı alınmaya başlandı. Emre, Kasımpaşa maçında da ilk golde Feghouli’ye pasını verdi. Penaltıyı yaptıran isim ise yine Emre Akbaba’ydı.



ÖMER BAYRAM COŞTU: Fatih Terim’in içi yana yana “Gidebilir” dediği Ömer Bayram, direndi, savaştı ve kimsenin beklemediği bir patlama gerçekleştirdi. Hem ilk yarıda hem de ligin ikinci döneminde kusursuz çalışan Ömer, asist krallığı için favori isimler arasında yerini aldı.



MARİANO GİTTİ-GELDİ: Ara transfer döneminin gidicileri arasında gösterilen Brezilyalı sağ bek kendine geldi. Mariano asistlerine Kasımpaşa maçında da devam etti. Tecrübeli futbolcu, formu ile takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.



DONKLU SAVUNMA HATTI: Luyindama’nın sakatlanması sonrasında defansta istikrar yakalayan Donk, Fatih Terim ilk geldiğinde kadroda bile değildi. Bu sezon da ligin ikinci yarısıyla birlikte daha iyi maçlar çıkarmaya başladı.

Gol ortalaması 1.1’den 3.4’e...

Cim-Bom’un yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi rakamlara da yansıdı. Galatasaray, ilk yarının son haftası 5-0’lık Antalyaspor maçıyla başlayan periyotta maç başıma puan ortalamasını 1.5’tan, 3’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, daha önce 16 maçta 24 puan toplarken, son oynadığı 5 karşılaşmada 15 puan hanesine yazdırdı.

Aslan’ın yükselen formu, attığı gollere de yansıdı. Sarı-kırmızılılar bu 5 maçta 17 gol atarak karşılaşma başına 3.4’lük bir gol ortalaması tutturdu. Cim-Bom 16 haftalık dönemde ise 18 kez fileleri havalandırmış ve maç başına sadece 1.1 gol ortalaması ile oynamıştı.

Wesley Sneijder'in Real Madrid Görüntüleri