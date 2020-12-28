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28.12.2020 - 10:22 |

Galatasaray'da yönetimden flaş karar! Trabzonspor maçının ardından...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor... Sarı Kırmızılılar, ligin 15. haftasında zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla döndü. Yönetim, gösterilen performans sonrasında flaş bir karar aldı.

Galatasaray'da yönetimden flaş karar! Trabzonspor maçının ardından...
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Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla ligde liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılıların, 29 puanı bulunuyor. Trabzonspor maçı sonrası oynayan oynamayan tüm oyuncular soyunma odasında zafer pozu verirken, yönetimin takımı ödüllendirme kararı aldığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor galibiyetinden ötürü futbolculara yaklaşık 1 milyon TL prim verileceği öğrenildi. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, 16. haftada sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Galatasarayda yönetimden flaş karar Trabzonspor maçının ardından...

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