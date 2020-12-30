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30.12.2020 - 14:14 | | Serhan TÃœRK / Ä°STANBUL (DHA) -

Galatasarayâ€™da yönetimden futbolculara yeni yÄ±l müjdesi!

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, futbolculara yaptÄ±ÄŸÄ± 100 milyon TLâ€™lik Ã¶demeyle birlikte futbolculara geriye dÃ¶nÃ¼k olan tÃ¼m Ã¶demelerini yaptÄ± ve yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesinde moral depoladÄ±.Â

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Galatasarayâ€™da yÃ¶netimden futbolculara yeni yÄ±l Ã¶ncesinde gÃ¼zel haber geldi.

KoronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle kulÃ¼plerde Ã¶demelerin aksadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Galatasaray yÃ¶netimi, futbolcularÄ±na 2021 yÄ±lÄ± Ã¶ncesinde tÃ¼m borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶dedi. FutbolcularÄ±n geriye dÃ¶nÃ¼k alacaÄŸÄ± 100 milyon TLâ€™lik Ã¼creti oyuncularÄ±n hesabÄ±na yatÄ±ran yÃ¶netim, futbolculara olan tÃ¼m borcu kapattÄ±.

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n bu Ã¶demeyle birlikte hiÃ§bir futbolcuya geriye dÃ¶nÃ¼k bir borcu kalmadÄ±.

Galatasarayâ€™da yÃ¶netimden futbolculara yeni yÄ±l mÃ¼jdesi

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