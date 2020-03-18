18.03.2020 - 10:25 | | Takvim
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın kredisi tamamen bitti
Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın kredisi teknik heyet tarafında tamamen bitti.
Beşiktaş derbisinde 11'de şans bulmasına rağmen beklentilerin çok uzağında kalan Younes Belhanda kredisini bitirdi...
Fatih Terim'in 45 dakika sabredebildiği Faslı futbolcuya ligin kalan döneminde 11'de forma vermeyi düşünmediği öğrenildi. Yönetim yeni sezon öncesi Belhanda ile yolları ayırmaya çalışacak.
LINNES YİNE FORMAYI UNUTTU
Devre arasında yeniden lisansı çıkarılan Martin Linnes formayı unuttu. Son olarak Yeni Malatya maçında oynayan Norveçli yıldız 4 haftadır süre alamıyor.
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