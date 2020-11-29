Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanÄ±lttÄ±

Hes Kablo Kayserispor karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§en hafta kaybedilen iki puan Galatasaray camiasÄ±nda keyifleri kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda Arda Turan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Omar, Okan Kocuk ve Younes Belhanda gibi Ã¶nemli eksiklilerin yanÄ±na bir de Saracchi eklenmiÅŸti. Son yÄ±llarda Ã§ok zorlu geÃ§en Ã‡aykur Rizespor deplasmanÄ± Ã¶ncesi endiÅŸe duyanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ise az deÄŸildi. Ancak teknik direktÃ¶r Fatih Terim ve Ã¶ÄŸrencileri eksik olmalarÄ±na raÄŸmen Ã§ok inanÃ§lÄ±ydÄ±. DoÄŸru plan ve inanÃ§ Galatasaray'a Rize'de farklÄ± bir skorla zafer getirdi.

BU SEZON BÄ°R Ä°LK

Galatasaray, Ã§ok zorlu geÃ§mesi beklenen mÃ¼sabakada Rize aÄŸlarÄ±na tam 4 gol yolladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar bu sezon ilk defa bir lig maÃ§Ä±nda 4 gole ulaÅŸtÄ±.Â

DIAGNE ÅžANSSIZLIÄžINI KIRDI

Galatasaray'da dÃ¼n geceye kadar eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefinde olan Mbaye Diagne, bu sezon ligde ilk defa penaltÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gol atmayÄ± baÅŸarÄ±rken, maÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±ndaki iyi performansÄ±nÄ± hat-trick yaparak sÃ¼sledi. Teknik heyet ve taraftarla buzlarÄ± eriten Senegalli futbolcu, yeniden umut saÃ§tÄ±. Diagne bu performansÄ±yla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta oynanacak AtakaÅŸ Hatayspor maÃ§Ä±nda da yerini garantiledi.

TAYLAN'DAN SÄ°FTAH

Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana Galatasaray'da en Ã§ok dikkat Ã§eken performansa imza atan Taylan AntalyalÄ±, istikrarlÄ± gidiÅŸatÄ±nÄ± mÃ¼thiÅŸ bir golle de sÃ¼sleyerek bu sezon siftah yaptÄ±.Â

KARANTÄ°NA BÄ°TÄ°YOR

Galatasaray'da koronavirÃ¼se yakalandÄ±klarÄ± iÃ§in karantina sÃ¼recinde olan 5 futbolcu, testlerinin negatif Ã§Ä±kmasÄ± kesinleÅŸtikten sonra Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta hazÄ±r olduklarÄ± takdirde forma giyebilecek. 7 eksikli haftadan 3 puanla dÃ¶nen Galatasaray'Ä±n, Hatay maÃ§Ä±na tam kadro Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

TERÄ°M'Ä° SEVÄ°NDÄ°RDÄ°LER

Galatasaray'da Ã¶zellikle milli arada saha parselasyonu zerinde duran teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in istekleri Rize karÅŸÄ±sÄ±nda yerine getirildi. Terim, oyuncularÄ±nÄ±n aynÄ± disiplinde lige devam etmesini istiyor.