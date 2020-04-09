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HaberlerSüper Lig Haberleri Galatasaray'dan açıklama: Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazırız
09.04.2020 - 13:55 |

Galatasaray'dan açıklama: Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazırız

Galatasaray, Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğunu açıkladı

Galatasaray'dan açıklama: Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazırız

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama: 

Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz. Kulübümüz, devletimizin ve milletimizin ihtiyaçları için tüm imkânlarını seferber etmeye hazırdır.

Galatasaraydan açıklama: Sağlık Bakanlığının emrine tahsis etmeye hazırız

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