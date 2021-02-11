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11.02.2021 - 12:00 | | Sporx

Galatasaray'dan Akbaba'ya "ölü" sözleşme!

Galatasaray, 1.75 milyon euro maaş alan Emre Akbaba'ya yeni sözleşme için 700 bin euro teklif etti ve teklifte 1 milyon euroluk indirime gitti.

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Galatasaray'a büyük fedakarlıklar yaparak transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Emre Akbaba sarı-kırmızılı kulüp ile olan sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor.

Sakatlık sürecini atlatan Emre Akbaba ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, Akbaba'ya ile 700 bin euro teklif etti.

Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 700 bin euroya çekmesini talep etti

Akbaba'nın 2 yıllık yeni sözleşme ve 700 bin euro maaşa "evet" dememe ihtimaline karşılık, Galatasaray Yönetimi, sözleşme görüşmelerini Mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçim sonrası yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.

Galatasaraydan Akbabaya ölü sözleşme

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