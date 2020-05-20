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20.05.2020 - 11:13 | | İSTANBUL (İHA)

Galatasaray'dan Ali Sami Yen için anma mesajı

Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen'in doğum gününü sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı.

Galatasaray'dan Ali Sami Yen için anma mesajı
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Galatasaray, kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti.
İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Galatasaraydan Ali Sami Yen için anma mesajı

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