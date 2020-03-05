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05.03.2020 - 13:23 |

Galatasaray'dan altyapıya 18'lik transfer

Galatasaray’ın genç Azeri futbolcu İlkin Ahmedov’u transfer ettiği, futbolcunun 18 yaş altı takımda forma giyeceği belirtildi.

Galatasaray'dan altyapıya 18'lik transfer
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Genç yeteneklerin peşinde olan Galatasaray’ın, kadrosunu Azeri bir futbolcuyla güçlendirdiği ortaya çıktı. Gürcistan doğumlu bir Azeri olan İlkin Ahmedov’un, sarı-kırmızılı ekibin yolunu tuttuğu bildirildi.

Azeri basınındaki haberlere göre, gelecek vaat eden yetenekli bir isim olarak nitelendirilen oyuncunun, Cim Bom’un 18 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi. Ganjlik Futbol Okulu’ndan yetişme futbolcunun antrenörü Ahmet Ismailov, oyuncunun Galatasaray’da sağlık kontrolünden geçtiğini ve kendisine kulüp kartı verildiğini söyledi.

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