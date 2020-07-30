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HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a ‘Hazır gelin’ mesajı
30.07.2020 - 07:00 |

Galatasaray'dan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a ‘Hazır gelin’ mesajı

Galatasaray'da kadroda bulunan oyunculara ve anlaşma sağlanan isimlere yeni sezon kampına hazır gelmesi istendi.

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Cim-Bom’da kadroda bulunan oyunculara ve anlaşma sağlanan isimlere tatil dönemini boş geçirmemeleri söylendi. Geride bıraktığımız sezon kampa geç katılmalar nedeniyle iyi bir hazırlık süreci geçiremeyen ve bunun sıkıntılarını dönem içinde yaşayan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim aynı problemleri yaşamak istemiyor. Başta Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan olmak üzere anlaşma sağlanan isimlerin sosyal medyadan çalıştıklarına dair görüntüler de mesajın yerine ulaştığını gösteriyor.

Galatasaraydan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayana ‘Hazır gelin’ mesajı

Galatasaraydan Arda Turan ve Oğulcan Çağlayana ‘Hazır gelin’ mesajı

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