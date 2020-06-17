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17.06.2020 - 21:36 | | İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray'dan çift antrenman

Galatasaray, Süper Ligin 28'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray'dan çift antrenman
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Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah yapılan idmanda sarı-kırmızılılar, kuvvet çalışmaları üzerinde durdu. Akşam saatlerinde gerçekleşen günün ikinci antrenmanına ise futbolcular koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynanırken, ana bölümde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaraydan çift antrenman

 

 

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