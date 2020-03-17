Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan corona virüs tedbiri
17.03.2020 - 15:44 |

Galatasaray'dan corona virüs tedbiri

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan corona virüs tedbiri

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."

Galatasaraydan corona virüs tedbiri

Başakşehirli Ponck'tan ilginç hareketler...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ünlü futbolculardan vatandaşlar için 'corona virüs' mesajı

Ünlü futbolculardan vatandaşlar için 'corona virüs' mesajı

Galatasaray'dan corona virüs tedbiri

Galatasaray'dan corona virüs tedbiri

Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması

CEV, koronavirüs nedeniyle voleybol organizasyonlarını erteledi

CEV, koronavirüs nedeniyle voleybol organizasyonlarını erteledi

Sıradaki Haber