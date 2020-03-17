17.03.2020 - 15:44 |
Galatasaray'dan corona virüs tedbiri
Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."