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14.03.2020 - 07:00 |

Galatasaray'dan derbiye özel prim

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılırsa, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi yönetim sürpriz bir prim verecek.

Galatasaray'dan derbiye özel prim

Cim-Bom, Beşiktaş derbisine hazırlanırken, yönetim de üzerine düşen görevi yapmak için kolları sıvadı. Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa, yönetim de Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi sürpriz bir prim verecek. Sarı-kırmızılı idareciler takım üç puanla sahadan çıkarsa primi soyunma odasında açıklayacak.

Galatasaraydan derbiye özel prim

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