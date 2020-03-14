Galatasaray'dan derbiye özel prim

Cim-Bom, Beşiktaş derbisine hazırlanırken, yönetim de üzerine düşen görevi yapmak için kolları sıvadı. Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa, yönetim de Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi sürpriz bir prim verecek. Sarı-kırmızılı idareciler takım üç puanla sahadan çıkarsa primi soyunma odasında açıklayacak.

Radamel Falcao'nun Dijon'a Attığı Müthiş Gol