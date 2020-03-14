14.03.2020 - 07:00 |
Galatasaray'dan derbiye özel prim
Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılırsa, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi yönetim sürpriz bir prim verecek.
Cim-Bom, Beşiktaş derbisine hazırlanırken, yönetim de üzerine düşen görevi yapmak için kolları sıvadı. Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa, yönetim de Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi sürpriz bir prim verecek. Sarı-kırmızılı idareciler takım üç puanla sahadan çıkarsa primi soyunma odasında açıklayacak.
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