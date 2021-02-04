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04.02.2021 - 10:09 |

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan'dan flaş açıklama!

Devre arası transfer döneminin son gününde 4.2 milyon TL'ye Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu.

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan'dan flaş açıklama!
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Misli.com 2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan 4.2 milyon TL karşılığı Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan transferiyle ilgili açıklama geldi.

Eyüpspor'un 4.2 milyon TL ödeyerek 2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan transfer ettiği Erencan Yardımcı Ajansspor'a konuştu.

Genç futbolcu, transferiyle ilgili "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

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