Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Galatasaray Spor Kulübü, Twitter hesabından corona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak 'Birlikte yeneceğiz' mesajı verdi.

Galatasaray'ın paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi. Ayrıca rakip takım taraftarları da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak hakkında destek mesajları attı.