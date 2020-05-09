Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş mesajı!

Galatasaray Kulübü, koronavirüs tespit edilen kulüplere toplu geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, "Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde koronavirüse rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfından geçmiş olsun mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüplerimizde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncu ve personellere geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor'dan paylaşım

Sivasspor Kulübü, geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.

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