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29.05.2020 - 22:51 |

Galatasaray'dan George Floyd paylaÅŸÄ±mÄ±

Galatasaray, ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â

Galatasaray'dan George Floyd paylaÅŸÄ±mÄ±
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Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n Ä°ngilizce Twitter hesabÄ±nda George Floyd'un fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±larak, "IrkÃ§Ä±lÄ±k insanlÄ±k iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k tehdittir. KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir sebep iÃ§in maksimum nefret. IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n her Ã§eÅŸidini kÄ±nÄ±yoruz, kaybÄ± anÄ±yoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Galatasaraydan George Floyd paylaÅŸÄ±mÄ±

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