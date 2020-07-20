Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan Heny Onyekuru sürprizi
20.07.2020 - 09:06 | | Takvim

Galatasaray'dan Heny Onyekuru sürprizi

Trabzonspor maçı öncesi Monaco'nun talebiyle takımdan ayrılan ve yeni sezonda Fransız ekibinin kadrosunda yer alacak olan Henry Onyekuru konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızı yeni sezon kadrosunda düşünen teknik direktör Roberto Moreno'nun görevine son verildi.

ABONE OL

Trabzonspor maçı öncesi Monaco'nun talebiyle takımdan ayrılan ve yeni sezonda Fransız ekibinin kadrosunda yer alacak olan Henry Onyekuru konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Nijeryalı yıldızı yeni sezon kadrosunda düşünen teknik direktör Roberto Moreno'nun görevine son verildi.

Galatasaraydan Heny Onyekuru sürprizi

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Eğer Monaco'da takımın başına geçecek yeni isim Onyekuru ile olumsuz rapor verirse transfer defteri tekrar açılacak. Bu durumda Galatasaray yine Fransız kulübü ile masaya oturacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Medipol Başakşehir'in şampiyonluk hikayesi! Okan Buruk tarih yazdı...

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Sarı-Kırmızılı yönetim şu anda yaşanacak gelişmeleri izliyor. Ancak yaşanan sürpriz, Galatasaraylı taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Spor yazarları Başakşehir'in şampiyonluğunu değerlendirdi

Galatasaraydan Heny Onyekuru sürprizi

Gökhan Dinç: Şu an en mutsuz teknik direktör Abdullah Avcı'dır...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'dan Heny Onyekuru sürprizi
    Galatasaray'dan Heny Onyekuru sürprizi
  2. Ahmet Çakar'dan Belözoğlu iddiası: Ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon olur!
    Ahmet Çakar'dan Belözoğlu iddiası: Ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon olur!
  3. Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in şampiyonluğunun kitabı yazılmalı
    Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in şampiyonluğunun kitabı yazılmalı
  4. Beşiktaş'ta hırsızlık operasyonu! Kamerayla yakalandı...
    Beşiktaş'ta hırsızlık operasyonu! Kamerayla yakalandı...
  5. Transfer haberleri | Novak'tan açıklama: Önümüzdeki yıllarda...
    Transfer haberleri | Novak'tan açıklama: Önümüzdeki yıllarda...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF 2. Lig’de play-off heyecanı!

TFF 2. Lig’de play-off heyecanı!

Bilal Erdoğan’dan Başakşehir kutlaması!

Bilal Erdoğan’dan Başakşehir kutlaması!

Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim”

Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim”

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui: "Henüz hiçbir yere imza atmadım"

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui: "Henüz hiçbir yere imza atmadım"

Sıradaki Haber