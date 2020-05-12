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12.05.2020 - 07:00 |

Galatasaray’dan kâr, Fenerbahçe’den zarar

Mali durumlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildiren Galatasaray kâr açıklarken Fenerbahçe zarar ettiğini duyurdu.

Galatasaray’dan kâr, Fenerbahçe’den zarar
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Dokuz aylık mali durumlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildiren Galatasaray kâr açıklarken Fenerbahçe zarar ettiğini duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı. Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi. Fenerbahçe Sportif AŞ’den yapılan açıklamaya göre ise sarı-lacivertli kulüp sezonun ilk 9 ayında 36 milyon 709 bin TL zarar etti.

Galatasaray’dan kâr, Fenerbahçe’den zarar

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