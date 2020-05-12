12.05.2020 - 07:00 |
Galatasaray’dan kâr, Fenerbahçe’den zarar
Mali durumlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildiren Galatasaray kâr açıklarken Fenerbahçe zarar ettiğini duyurdu.
Dokuz aylık mali durumlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildiren Galatasaray kâr açıklarken Fenerbahçe zarar ettiğini duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı. Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi. Fenerbahçe Sportif AŞ’den yapılan açıklamaya göre ise sarı-lacivertli kulüp sezonun ilk 9 ayında 36 milyon 709 bin TL zarar etti.
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