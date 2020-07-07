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07.07.2020 - 11:03 | | Sabah

Galatasaray'dan Mario Lemina'nın yerine Jean Bellegarde sürprizi

Yeni sezon planlamasını hazırlayan Galatasaray'da gündeme genç bir orta saha oyuncusu geldi.

Galatasaray'dan Mario Lemina'nın yerine Jean Bellegarde sürprizi
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Yeni sezonda Mario Lemina ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da 6 numara arayışı sürüyor.

Galatasaraydan Mario Leminanın yerine Jean Bellegarde sürprizi

Sarı- Kırmızılılar'ın Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ile ilgilendiği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro.

Bu sezon takımıyla 30 resmi maçta görev yapan Bellegarde, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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