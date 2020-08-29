29.08.2020 - 07:00 |
Galatasaray'dan milli takım açıklaması!
Galatasaray, milli takım kamplarına çağrılan oyuncuları hakkında bir açıklama yaptı.
Galatasaray, milli takım kamplarına çağrılan oyuncuları hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar Norveç Milli Takımı’na çağrılan Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes ile Hollanda Milli Takımı’na çağrılan Ryan Babel’in 8 Eylül’e kadar antrenmanlarda yer almayacağını bildirdi. Yine A Mili Takım’a seçilen yeni transferlerden Emre Kılınç’ın da 7 Eylül’e kadar çalışmalarda bulunmayacağı ifade edildi.
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