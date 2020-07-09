09.07.2020 - 17:07 |
Galatasaray'dan Sekidika açıklaması!
Galatasaray kulübü, Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile KAP'a bildirilen ücret arasında farklılık olduğuna dair iddialara yanıt verdi.
Galatasaray kulübü, Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile KAP'a bildirilen ücret arasında farklılık olduğuna dair iddialara yanıt verdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Sekidika’ya 2 farklı ücret" başlığı altında Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile KAP'a bildirilen ücret arasında farklılık olduğunu belirten yazı gerçeklerden uzak olup, kamuoyunda yanlış algı oluşturacak talihsiz bir haberdir"