Galatasaray'dan Sekidika açıklaması!

Galatasaray kulübü, Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile KAP'a bildirilen ücret arasında farklılık olduğuna dair iddialara yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Sekidika’ya 2 farklı ücret" başlığı altında Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile KAP'a bildirilen ücret arasında farklılık olduğunu belirten yazı gerçeklerden uzak olup, kamuoyunda yanlış algı oluşturacak talihsiz bir haberdir"