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25.07.2020 - 14:34 | | Fanatik

Galatasaray'dan şoke eden Falcao kararı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan uzun uğraşlar sonucunda transfer edebildiği dünyaca ünlü santrforu Radamel Falcao için nihai kararını verdiği öne sürüldü.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan uzun uğraşlar sonucunda transfer edebildiği dünyaca ünlü santrforu Radamel Falcao, gerek sakatlıkları gerekse de beklentilerin altında kalan performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Cim Bom'daki geleceği tartışma konusu olan El Tigre hakkında ülkesi Kolombiya'dan gelen son haberse bomba etkisi yarattı.

Galatasaraydan şoke eden Falcao kararı

ESPN Kolombiya televizyonu, resmi sitesinden yayımladığı haberde Falcao'nun bu sezonki performansını analiz ederken 34 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon da takımda kalmak istediğini ancak Galatasaray yönetiminin kendisini satmak için cazip bir teklif beklediğini öne sürdü.

Aslan'da bu sezon 22 maça çıkan Falcao, takımına 11 gol ve 1 asistlik bir katkı sağlamıştı. Sarı Kırmızılılar'daki geleceği büyük merak konusu olan Kolombiyalı forvetin kulüple olan mukavelesi ise 2022 yazında sona erecek.

Galatasaraydan şoke eden Falcao kararı

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