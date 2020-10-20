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20.10.2020 - 11:21 | | İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR -

Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı
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Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P

2020-21 5 2 1 2 6 4 7

2019-20 5 2 2 1 6 6 8

2018-19 5 4 0 1 14 6 12

2017-18 5 4 1 0 13 3 13

2016-17 5 3 2 0 9 4 11

2015-16 5 2 2 1 9 6 8

2014-15 5 3 1 1 6 4 10

2013-14 5 2 3 0 7 3 9

2012-13 5 4 1 0 15 6 13

2011-12 5 3 1 1 9 4 10

2010-11 5 3 0 2 6 5 9

2009-10 5 5 0 0 17 4 15

2008-09 5 3 2 0 13 4 11

2007-08 5 4 1 0 14 2 13

Terim yönetimindeki en az puan

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Terim yönetimindeki ilk 5 hafta performansları şöyle:

Sezon O G B M A Y P

2020-21 5 2 1 2 6 4 7

2019-20 5 2 2 1 6 6 8

2018-19 5 4 0 1 14 6 12

2013-14 5 2 3 0 7 3 9

2012-13 5 4 1 0 15 6 13

2011-12 5 3 1 1 9 4 10

2003-04 5 3 1 1 8 6 10

2002-03 5 4 1 0 13 4 13

1999-00 5 4 0 1 13 6 12

1998-99 5 5 0 0 20 3 15

1997-98 5 2 2 1 12 6 8

1996-97 5 3 1 1 8 6 10

Galatasaraydan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

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