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28.06.2020 - 13:11 | | Takvim

Galatasaray'dan Umut Meraş sürprizi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sol bek için Le Havre'da forma giyen milli sol bek Umut Meraştransfer listesine aldı.

Galatasaray'dan Umut Meraş sürprizi
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Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Galasasaray, gözünü Fransız kulübü La Havre'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi.

Sarı- Kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.

Galatasaraydan Umut Meraş sürprizi

Sarıyer ve Yeşilköy altyapılarında yetişen Umut Meraş, Boluspor formasıyla profesyonel olduktan sonra 2018'de Bursaspor'a ve 1 yaz sonra Le Havre'a transfer oldu. Le Havre, Fransa'da sezon erken bitirilince ve iptal edilince Ligue 2'de kaldı.

Le Havre'da bu sezon 22 maça çıkan milli sol bek 1 asist yaptı.

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