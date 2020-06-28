28.06.2020 - 13:11 | | Takvim
Galatasaray'dan Umut Meraş sürprizi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sol bek için Le Havre'da forma giyen milli sol bek Umut Meraş'ı transfer listesine aldı.
Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Galasasaray, gözünü Fransız kulübü La Havre'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi.
Sarı- Kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.
Sarıyer ve Yeşilköy altyapılarında yetişen Umut Meraş, Boluspor formasıyla profesyonel olduktan sonra 2018'de Bursaspor'a ve 1 yaz sonra Le Havre'a transfer oldu. Le Havre, Fransa'da sezon erken bitirilince ve iptal edilince Ligue 2'de kaldı.
Le Havre'da bu sezon 22 maça çıkan milli sol bek 1 asist yaptı.
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