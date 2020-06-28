Galatasaray'dan Umut Meraş sürprizi

Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Galasasaray, gözünü Fransız kulübü La Havre'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi.

Sarı- Kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.

Sarıyer ve Yeşilköy altyapılarında yetişen Umut Meraş, Boluspor formasıyla profesyonel olduktan sonra 2018'de Bursaspor'a ve 1 yaz sonra Le Havre'a transfer oldu. Le Havre, Fransa'da sezon erken bitirilince ve iptal edilince Ligue 2'de kaldı.

Le Havre'da bu sezon 22 maça çıkan milli sol bek 1 asist yaptı.

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