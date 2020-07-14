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14.07.2020 - 09:45 |

Galatasaray'ı pandemi vurdu! Son sırada...

Covid-19'dan en çok etkilenen kulüp Galatasaray oldu. Üst üste 8 galibiyet 2 beraberliğin ardından pandeminin ortaya çıkmasıyla sarı-kırmızılı takım adeta dibe vurdu. Galatasaray bu süreçten sonra sadece 2 puan toplayabildi. Pandemiden sonra en başarılı takım ise 6 haftada 13'er puan toplayan Kasımpaşa ve Başakşehir oldu.

Galatasaray'ı pandemi vurdu! Son sırada...
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte Süper Lig'e verilen aranın ardından geçen 6 haftada da en çok puan toplayan takımlar lider Başakşehir ile birlikte Kasımpaşa oldu.

Galatasarayı pandemi vurdu Son sırada...

13'er puan toplayan iki ekibi, 12 puanla Beşiktaş takip ederken, ikinci yarının flaş takımı Antalyaspor, pandemi sonrasında da çıkışını sürdürdü. 6 maç sonunda 11 puan kazanan Antalyaspor'u, 10'ar puanla Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Kayserispor takip etti.

Galatasaray son sırada

Bu alanda listenin sonunda ise 2'şer puanla Galatasaray ve Göztepe yer aldı. 6 maçta sadece 2 puan toplayabilen Galatasaray, şampiyonluk yarışına da erkenden havlu atmış oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor da pandemi arasının ardından kaybettiği puanlarla dikkat çekti. Bordo-Mavililer, 6 maçta 9 puan toplayarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Albayrak: Çin'den gelen mikrop olmasaydı G.Saray şampiyon olacaktı

G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Bu kulübün başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çin'den gelen mikrop olmasaydı, Galatasaray şampiyon olacaktı. Hem dünyayı, hem de Galatasaray'ı yaktı" demişti.

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