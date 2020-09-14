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14.09.2020 - 15:49 |

Galatasaray'ın Avrupa yolcuğu D-Smart’ta başlıyor!

Aslan, UEFA Avrupa Liginde Bakü’de tur arıyor.

Galatasaray'ın Avrupa yolcuğu D-Smart’ta başlıyor!
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Neftçi Bakü – Galatasaray ön eleme turu maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da naklen ve sadece D-SMART ve D-SMART GO’DA!

Maç heyecanı; Spor Smart 77. Kanalda saat 18:00’da maç başlıyor programıyla başlayacak, 19:00’da maçın naklen yayını ve canlı maç sonu programıyla D-Smart’ta yaşanacak.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.

Galatasarayın Avrupa yolcuğu D-Smart’ta başlıyor

 

 

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