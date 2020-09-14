Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın Avrupa yolcuğunu D-Smart’ta başlıyor!
14.09.2020 - 15:49 |

Galatasaray'ın Avrupa yolcuğunu D-Smart’ta başlıyor!

Aslan, UEFA Avrupa Liginde Bakü’de tur arıyor.

Galatasaray'ın Avrupa yolcuğunu D-Smart’ta başlıyor!
ABONE OL

 

Neftçi Bakü – Galatasaray ön eleme turu maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da naklen ve sadece D-SMART ve D-SMART GO’DA!

Maç heyecanı; Spor Smart 77. Kanalda saat 18:00’da maç başlıyor programıyla başlayacak, 19:00’da maçın naklen yayını ve canlı maç sonu programıyla D-Smart’ta yaşanacak.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.

Galatasarayın Avrupa yolcuğunu D-Smart’ta başlıyor

 

 

M. Başakşehir'den 'Doğa konseptli' yeşil forma!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Juventus Akademi top başı yapıyor
    Juventus Akademi top başı yapıyor
  2. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Salvadores'i renklerine kattı
    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Salvadores'i renklerine kattı
  3. Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
    Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
  4. Manchester City'den Gimenez'e rekor transfer teklifi
    Manchester City'den Gimenez'e rekor transfer teklifi
  5. Juventus Akademi top başı yapıyor
    Juventus Akademi top başı yapıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri - Pastore'nin menajerinden transferde Galatasaray açıklaması!

Son dakika haberleri - Pastore'nin menajerinden transferde Galatasaray açıklaması!

Son dakika | Konyaspor'da İsmail Kartal imzaladı! Serdar Kesimal...

Son dakika | Konyaspor'da İsmail Kartal imzaladı! Serdar Kesimal...

M. Başakşehir'den 'Doğa konseptli' yeşil forma

M. Başakşehir'den 'Doğa konseptli' yeşil forma

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber