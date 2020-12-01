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01.12.2020 - 09:57 | | Fanatik

Galatasaray'ın Diagne planı! Hat-trickten sonra...

Galatasaray Diagne'nin son haftalardaki performansı sonrası transfer planlarını inşa etmeye başladı. Kayseri'ye attığı penaltı golünün ardından Rize'de hat-trick yapan Diagne'nin performansı, en çok da yönetimin yüzünü güldürdü. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli forvetin bu grafiği sürdürmesi halinde, iyi bir bonservis bedeliyle Ocak ayında satılabileceğini düşünüyor.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne sevinci... Sezon başından beri beklentilerin çok uzağında bir görüntü sergilerken, ligdeki ilk golünü penaltıdan Kayseri'ye atan Senegalli forvet, kaçırdıklarıyla saç baş yoldurmuştu. Rize deplasmanı ise tecrübeli futbolcu için tam anlamıyla bir patlama maçı oldu. Rakip fileleri üç kez havalandıran Diagne'nin performansı, en çok da yönetimin yüzünü güldürdü. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında elden çıkarılması düşünülen Mbaye Diagne'nin bu grafiğini sürdürmesi halinde, yüksek bir bonservis bedeliyle satılabileceğini öngörüyor. Her ne kadar 2. Başkan Abdurrahim Albayrak maçın ardından, "Diagne 15 milyon Euro" dese de, çok daha düşük bir rakam karşılığında golcü oyuncunun satılıp, bu parayla tüm transferlerin tamamlanması gündemde.

Kulübü çok rahatlatabilir

Yaz döneminde de adı Arap kulüpleriyle anılan Diagne'nin yeniden menacerler vasıtasıyla buralara yönlendirilme ihtimali yüksek. Ara transferde çok iyi bir santrfor transferi isteyen Fatih Terim, bu nedenle tecrübeli futbolcunun satılmasına onay vermişti. Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis maliyetiyle transfer edilen Diagne, bu kez Ocak döneminde Galatasaray'ın elini rahatlatacak isim olma yolunda ilerliyor.

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Galatasarayın Diagne planı Hat-trickten sonra...

Galatasarayın Diagne planı Hat-trickten sonra...

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