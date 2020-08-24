Galatasaray'ın el sıkıştığı Coulibaly şaşkın!

Cim-Bom’un imza aşamasına getirdiği söylenen Sarpsborg’un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly, önceki gün oynanan Kristiansund-Sarpsborg maçı öncesinde Galatasaray iddialarını anlattı.

Eurosport’un Norveç kanalına konuşan Malili oyuncu, menajerinin Galatasaray’dan teklif aldığını söylemesine ilk başta inanamadığını ve antrenörlerine sorduğunu söyledi. Coulibaly, “Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey” ifadesini kullandı.

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